25 Окт. 10:42 2018-10-25T14:36:11+03:00

Всего на линию выпустят 4 бесплатных автобуса, они будут ходить с интервалом в 5 минут. Курсировать шаттлы будут по кольцевому маршруту навстречу друг другу: с левого берега от остановки «Главпочтамт», с правого – от остановки «Предмостная площадь». Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцы смогут приехать на матч «Енисей» – «Локомотив» на бесплатном автобусе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.

Напомним, в это воскресенье, 28 октября красноярский футбольный клуб проведет на своем домашнем поле очень важную игру – «Енисей» примет одну из сильнейших команд страны ФК «Локомотив».

Уже сейчас понятно, каким будет ажиотаж вокруг предстоящего матча, поэтому власти заранее сообщили: на весь день 28 октября на острове Отдыха запретят парковку автомобилей.

Одновременно с этим на остров к Центральному стадиону пустят бесплатные автобусы-шаттлы.

- Всего на линию выпустят 4 бесплатных автобуса, они будут ходить с интервалом в 5 минут. Курсировать шаттлы будут по кольцевому маршруту навстречу друг другу: с левого берега от остановки «Главпочтамт», с правого – от остановки «Предмостная площадь». Начнут свое движение автобусы в 16.00. После окончания матча с Центрального стадиона (остановка «Остров Отдыха») с 19.30 до 21.15 также можно будет уехать на бесплатных шаттлах, - говорят в департаменте транспорта.

ВАЖНО!

Как распознать бесплатный автобус:

- на нем будет надпись «НА ФУТБОЛ БЕСПЛАТНО».