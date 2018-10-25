2018-10-25T10:31:12+03:00
Происшествия

Троих жителей Красноярска будут судить за разбойное нападение на таксиста

Каждому из мужчин грозит до десяти лет колонии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На подозреваемых завели дело по статье «Разбой». В ближайшее время состоится суд.На подозреваемых завели дело по статье «Разбой». В ближайшее время состоится суд.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Троих жителей Красноярска будут судить за разбойное нападение на таксиста. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным оперативников, в дежурную часть полиции позвонил 24-летний красноярец. Молодой мужчина рассказал: он работает таксистом, и на него напали пассажиры – трое молодых людей избили его, вытолкали из машины и уехали на его авто.

Как выяснилось позже, молодые люди покатались на угнанном автомобиле до тех пор, пока в его баке не кончился бензин, и бросили машину прямо на проезжей части.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители краевого центра в возрасте 21 года и 22 лет. Похищенный автомобиль был возвращен законному владельцу, - говорят в полиции.

На подозреваемых завели дело по статье «Разбой». В ближайшее время состоится суд. Если вину парней докажут, каждому из них грозит до десяти лет колонии.

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