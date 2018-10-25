2018-10-25T09:13:05+03:00
Звезды

В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»

В театре готовят премьеру мюзикла по мотивам пьесы американских драматургов Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена – лгунья!»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Когда-то спектакль уже числился в репертуаре театра, и вот постановка возвращается на сцену вновь. Фото: пресс-служба музыкального театраКогда-то спектакль уже числился в репертуаре театра, и вот постановка возвращается на сцену вновь. Фото: пресс-служба музыкального театра
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В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе театра, тема будет интересной не только одиноким женщинам, но и замужним счастливым дамам и даже мужчинам.

«Как вернуть мужа» - новый мюзикл по мотивам пьесы американских драматургов Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена – лгунья!», премьера которого состоится 3 и 4 ноября. Когда-то спектакль уже числился в репертуаре театра, и вот постановка возвращается на сцену вновь, но теперь уже в интерпретации главного режиссера театра Николая Покотыло.

- Мы подошли к знакомой истории с новой стороны. Довольно камерный спектакль превратили в шоу с массовыми танцевальными номерами, игрой света, яркой оркестровой музыкой. Мы используем обновлённый музыкальный материал, чтобы звучание знакомых мелодий лучше воспринималось молодыми зрителя, привыкшими к новым ритмам и краскам. Это будет история сегодняшнего дня. Большой город, современные фасоны, музыка и ситуация, которая может произойти здесь и сейчас, - прокомментировал Николай Покотыло.

КОНКРЕТНО

Где можно узнать о наличии билетов на спектакль:

- по телефону кассы театра – (391) 221-52-42

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