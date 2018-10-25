2018-10-25T09:01:16+03:00
Общество

Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст

Сотрудники МВД нашли подозреваемого, им оказался реальный человек
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, в отдел полиции Сосновоборска пришла местная жительница. Женщина рассказала: из ее квартиры пропали деньги – 81 000 рублей. Только следов проникновения в жилище посторонних людей не было, поэтому потерпевшая решила – деньги пропали при участии потусторонних сил.

Но полицейские нашли происходящему разумное объяснение в виде конкретного подозреваемого. По версии следствия, деньги из квартиры женщины таскал ее бывший муж – мужчина сделал дубликат ключей и спокойно попадал туда, пока хозяйки не было дома.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Если вину подозреваемого докажут в суде, ему может грозить до пяти лет колонии (максимальное наказание по статье).

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