2018-10-25T08:42:14+03:00
Общество

В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»

Сейчас в городе проводят аукционы на поиск подрядчиков на строительство объектов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Новые дошкольные учреждения появятся по адресам: в районе домов №12 и 14 на Карамзина, возле дома №8 на Карамзина и рядом с домом 185 на Калинина.Новые дошкольные учреждения появятся по адресам: в районе домов №12 и 14 на Карамзина, возле дома №8 на Карамзина и рядом с домом 185 на Калинина.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новые дошкольные учреждения появятся по адресам: в районе домов №12 и 14 на Карамзина, возле дома №8 на Карамзина и рядом с домом 185 на Калинина. В этих районах как раз ощущается острый дефицит детских садов. Сейчас в администрации проводят аукционы на поиск подрядчика на строительство объектов.

- Всего в течение двух лет на средства городского бюджета и краевой субсидии федеральной государственной программы «Развитие образования» в городе будет построено 8 детских садов, в том числе один уже построен и будет приобретен у застройщика. Это 1950 мест для дошкольников, в том числе 440 мест для детей ясельного возраста. Сразу по два детских сада появится в жилых районах «Слобода Весны» и «Белые росы», в «Нанжуль-Солнечном», «Покровском» и «Солонцах» будет введено по одному учреждению, - говорят в департамента градостроительства.

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