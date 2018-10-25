2018-10-25T08:22:56+03:00
Общество

По Норильской в Красноярске пускают автобусы

Где и какие маршруты будут ходить?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По Норильской пустят 87-й маршрут, автобусы начнут ходить по-новому с 3 ноября.По Норильской пустят 87-й маршрут, автобусы начнут ходить по-новому с 3 ноября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По Норильской в Красноярске пускают автобусы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

По Норильской пустят 87-й маршрут, автобусы начнут ходить по-новому с 3 ноября.

- В сентябре на остановочных пунктах «Мясокомбинат» и «Общежитие» был проведен опрос жителей. Большинство пассажиров проголосовали за изменение схемы движения маршрута № 87 и перенос конечной остановки на улицу Норильскую, - комментируют в департаменте транспорта.

Схема движения маршрута. Фото: пресс-служба департамента транспорта

Схема движения маршрута. Фото: пресс-служба департамента транспорта

КОНКРЕТНО

Какие остановки появятся на маршруте (смотри схему):

- «Детский центр» (район дома № 4),

- «Жилой комплекс «Западный»» (район дома № 16 «И»);

- «улица Норильская» (района дома № 40).

- «Общежитие» эту остановку перенесут в Калинина на Норильскую, 1 «Д».

Время движения автобусов:

- с 5.40 до 00.30, интервал движения от 8 до 10 минут.

Количество автобусов на маршруте: 26.

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