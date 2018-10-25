По Норильской в Красноярске пускают автобусы
По Норильской в Красноярске пускают автобусы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.
По Норильской пустят 87-й маршрут, автобусы начнут ходить по-новому с 3 ноября.
- В сентябре на остановочных пунктах «Мясокомбинат» и «Общежитие» был проведен опрос жителей. Большинство пассажиров проголосовали за изменение схемы движения маршрута № 87 и перенос конечной остановки на улицу Норильскую, - комментируют в департаменте транспорта.
Схема движения маршрута. Фото: пресс-служба департамента транспорта
КОНКРЕТНО
Какие остановки появятся на маршруте (смотри схему):
- «Детский центр» (район дома № 4),
- «Жилой комплекс «Западный»» (район дома № 16 «И»);
- «улица Норильская» (района дома № 40).
- «Общежитие» эту остановку перенесут в Калинина на Норильскую, 1 «Д».
Время движения автобусов:
- с 5.40 до 00.30, интервал движения от 8 до 10 минут.
Количество автобусов на маршруте: 26.