ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»

СЕГОДНЯ 07:23 2018-10-25T07:23:35+03:00

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ВТБ упрощает условия оформления кредитной «Мультикарты» - теперь ее можно получить в отделении банка, предъявив только паспорт.

Кредитную «Мультикарту» ВТБ начал выдавать в сентябре этого года. Она дает возможность беспроцентно использовать средства банка 101 день и снимать или делать переводы без комиссии в первые семь дней после получения. За это время клиентам было выдано более 120 тысяч карт. Около 20% заемщиков воспользовались услугой беспроцентного снятия или перевода средств на среднюю сумму 35 тысяч рублей.

Кредитная «Мультикарта», как и дебетовая, предоставляет пользователям возможность самостоятельно выбирать бонусные опции. За сентябрь самой популярной опцией стал cash-back, на втором месте - опция «Заемщик», позволяющая снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке. Средний лимит карты – 60 тысяч рублей.

«Кредитная карта – это продукт, который позволяет срочно совершать какие-то покупки, и зачастую для таких статей расходов нет времени собирать большой пакет документов. Для удобства наших клиентов и еще большего комфорта пользования кредитной «Мультикарты» мы решили упросить процедуру ее получения», - комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Чтобы использовать средства «Мультикарты» без процентов в течение 101 дня, достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж – 3% от суммы основной задолженности. Карта существенно повышает доход от ежедневных трат. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.

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