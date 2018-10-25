2018-10-25T07:12:44+03:00
Авто

На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские

Инспекторы говорят: осторожнее надо быть не только автолюбителям, но и пешеходам
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
При управлении автомобилем необходимо выбирать скорость, обеспечивающую контроль за дорожной ситуацией, в том числе ниже разрешенной правилами дорожного движения. Фото: пресс-служба УГИБДД регионаПри управлении автомобилем необходимо выбирать скорость, обеспечивающую контроль за дорожной ситуацией, в том числе ниже разрешенной правилами дорожного движения. Фото: пресс-служба УГИБДД региона
Изменить размер текста:

На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УГИБДД по краю.

Напомним, в регионе почти повсеместно испортилась погода, идет дождь, кое-где – мокрый снег, и совсем скоро нам обещают заморозки. В такую погоду сильно осложняется дорожная обстановка – трассы покрываются тонким слоем льда, и это увеличивает риск возникновения аварий.

- При управлении автомобилем необходимо выбирать скорость, обеспечивающую контроль за дорожной ситуацией, в том числе ниже разрешенной правилами дорожного движения. В сложившихся условиях следует отказаться от совершения резких маневров и торможений. Пешеходам следует быть особенно внимательными при пересечении проезжей части, особенно в темное время суток, а также во время дождя и снега, когда видимость на дороге ограничена. Необходимо убеждаться в безопасности перехода, даже в случае движения на разрешающий сигнал светофора, использовать световозвращающие элементы на одежде, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки «Айфоном» задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме
Женщина упала с Коммунального моста в Красноярске – тело нашли спасатели
25 октября Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля»
Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться
В Железногорске бывший директор торговой фирмы получил четыре года колонии за крупное мошенничество
Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад
Красноярские автобусы готовят к зиме – утепляют окна, двери и люки
В Красноярске светофоры начнут автоматически реагировать на пробки и заторы
В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке
В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019
В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиром
В Минусинске начальник миграционного отдела получил взятку «айфоном»
Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам
В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщину
В Красноярском крае врач оставила в теле пациентки инструмент
В Хакасии 8-летняя девочка дала жесткий отпор педофилу в подъезде
В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду возле могилы
В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машины
Роман Гольдман: «Ради спокойствия людей, за которых несу ответственность, я заплачу всю сумму»
В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октября
В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей