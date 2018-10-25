СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-25T07:12:44+03:00

При управлении автомобилем необходимо выбирать скорость, обеспечивающую контроль за дорожной ситуацией, в том числе ниже разрешенной правилами дорожного движения. Фото: пресс-служба УГИБДД региона

Инспекторы говорят: осторожнее надо быть не только автолюбителям, но и пешеходам

Изменить размер текста: A A

На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УГИБДД по краю.

Напомним, в регионе почти повсеместно испортилась погода, идет дождь, кое-где – мокрый снег, и совсем скоро нам обещают заморозки. В такую погоду сильно осложняется дорожная обстановка – трассы покрываются тонким слоем льда, и это увеличивает риск возникновения аварий.

- При управлении автомобилем необходимо выбирать скорость, обеспечивающую контроль за дорожной ситуацией, в том числе ниже разрешенной правилами дорожного движения. В сложившихся условиях следует отказаться от совершения резких маневров и торможений. Пешеходам следует быть особенно внимательными при пересечении проезжей части, особенно в темное время суток, а также во время дождя и снега, когда видимость на дороге ограничена. Необходимо убеждаться в безопасности перехода, даже в случае движения на разрешающий сигнал светофора, использовать световозвращающие элементы на одежде, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по краю.