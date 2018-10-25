СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-25T06:52:44+03:00

По версии следователей, руководитель нескольких фирм, ведущих лесозаготовки, передал 31-летней начальнице отдела по вопросам миграции минусинского отдела полиции взятку в виде сотового телефона Apple iPhon8 Фото: Мария ЛЕНЦ

На молодую женщину завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия»

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В Минусинском районе по подозрению в получении взятки «Айфоном» задержали начальника миграционного отдела полиции. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, руководитель нескольких фирм, ведущих лесозаготовки, передал 31-летней начальнице отдела по вопросам миграции минусинского отдела полиции взятку в виде сотового телефона Apple iPhon8 стоимостью 60 000 рублей. Взамен руководитель, якобы, должна была отказаться от проведения проверок соблюдения миграционного законодательства на предприятиях бизнесмена.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий телефон был изъят у ребенка сотрудницы полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, подозреваемая задержана, - комментируют в пресс-службе регионального СК.

А в полиции добавляют: если вина сотрудницы будет доказана, ее уволят из органов по статье, а ее руководителей накажут.