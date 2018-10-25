2018-10-25T06:35:30+03:00
Общество

Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме

Все 208 вагонов электропоездов готовы к холодам
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Для того чтобы пассажирам в вагонах было уютно и тепло, железнодорожники обследовали и отрегулировали приборы контроля микроклимата и отопленияДля того чтобы пассажирам в вагонах было уютно и тепло, железнодорожники обследовали и отрегулировали приборы контроля микроклимата и отопленияФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме. Об этом «Комсомольской правде-Красноярск» рассказали в пресс-службе красноярской железной дороги.

- Для того чтобы пассажирам в вагонах было уютно и тепло, железнодорожники обследовали и отрегулировали приборы контроля микроклимата и отопления. К настоящему времени к зиме подготовлены все 208 вагонов парка. Устранены недостатки в эстетическом состоянии салонов, возникшие после летнего сезона, проверены на герметичность окна и форточки, отремонтированы биокомплексы, - комментируют в пресс-службе красноярской железной дороги.

Кроме того, техническая служба проверила готовность к работе в условиях низких температур внешнее оборудование вагонов электропоездов – колесные пары, сцепки, двигатели, токоприемники, системы противопожарной безопасности.

Железнодорожники отмечают, что пассажиропоток только на городских маршрутах электропоездов вырос за год на 17%.

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