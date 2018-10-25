25 октября Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля»

СЕГОДНЯ 06:11 2018-10-25T06:11:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Как подготовились предприятия СГК к зиме? Куда обращаться, если у вас дома холодно? На эти и другие вопросы ответят руководители крупнейших ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий Красноярска 25 октября во время «Единого дня контроля».

Звонки горожан по темам качества теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, работы управляющей компании в осеннее-зимний период будут принимать:

- Ди ректор Красноярского филиала СГК Александр Эдуардович Шлегель

- Главный инженер Красноярской теплотранспортной компании Дмитрий Иванович Иванов.

- Генеральный ди ректор ООО «КрасКом» Олег Васильевич Гончеров.

- Генеральный ди ректор УК ЖСК Наталья Владимировна Жавнова.

Красноярцы могут звонить и задавать вопросы 25 октября с 11:00 до 12:00 по телефону пресс-центра «Комсомольской правды» (391) 206-96-16.