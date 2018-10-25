СЕГОДНЯ 05:46 2018-10-25T05:46:57+03:00

Красноярцев просят отнестись с пониманием к этим мерам безопасности, и смотреть на установленные временные знаки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда и почему нельзя оставлять машины на острове Отдыха

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Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться. Правда, ограничения эти ввели на один день, и связаны они с проведением футбольного матча – 28 октября наш «Енисей» принимает на свое поле футбольный клуб «Локомотив». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Помимо запрета парковки, автомобилистов просят учесть также следующую информацию: весь день 28 октября закроют въезд на остров Отдыха и остров Молокова.

Красноярцев просят отнестись с пониманием к этим мерам безопасности, и смотреть на установленные временные знаки.

КОНКРЕТНО

Когда и где нельзя будет оставить машину?

Когда: 28 октября с 7.00 до 20.30.

Где:

- на улице Остров Отдыха,

- на Ярыгинском проезде от дома № 23 до улицы Остров Отдыха,

- на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.