2018-10-25T05:46:57+03:00
Авто

Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться

Когда и почему нельзя оставлять машины на острове Отдыха
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Красноярцев просят отнестись с пониманием к этим мерам безопасности, и смотреть на установленные временные знаки.Красноярцев просят отнестись с пониманием к этим мерам безопасности, и смотреть на установленные временные знаки.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться. Правда, ограничения эти ввели на один день, и связаны они с проведением футбольного матча – 28 октября наш «Енисей» принимает на свое поле футбольный клуб «Локомотив». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Помимо запрета парковки, автомобилистов просят учесть также следующую информацию: весь день 28 октября закроют въезд на остров Отдыха и остров Молокова.

Красноярцев просят отнестись с пониманием к этим мерам безопасности, и смотреть на установленные временные знаки.

КОНКРЕТНО

Когда и где нельзя будет оставить машину?

Когда: 28 октября с 7.00 до 20.30.

Где:

- на улице Остров Отдыха,

- на Ярыгинском проезде от дома № 23 до улицы Остров Отдыха,

- на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки «Айфоном» задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме
Женщина упала с Коммунального моста в Красноярске – тело нашли спасатели
25 октября Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля»
В Железногорске бывший директор торговой фирмы получил четыре года колонии за крупное мошенничество
Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад
Красноярские автобусы готовят к зиме – утепляют окна, двери и люки
В Красноярске светофоры начнут автоматически реагировать на пробки и заторы
В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке
В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019
В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиром
В Минусинске начальник миграционного отдела получил взятку «айфоном»
Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам
В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщину
В Красноярском крае врач оставила в теле пациентки инструмент
В Хакасии 8-летняя девочка дала жесткий отпор педофилу в подъезде
В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду возле могилы
В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машины
Роман Гольдман: «Ради спокойствия людей, за которых несу ответственность, я заплачу всю сумму»
В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октября
В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей