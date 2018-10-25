СЕГОДНЯ 05:33 2018-10-25T05:33:10+03:00

Суд обязал бывшего бизнесмена вернуть все деньги, которые он одолжил у потерпевших. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Железногорске бывший директор торговой фирмы получил четыре года колонии за крупное мошенничество. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По данным регионального ГУ МВД, этот мужчина был директором коммерческого предприятия в Железногорске. Несколько лет он одалживал деньги у знакомых, якобы, на развитие бизнеса. Но деньги бизнесмен кредиторам не возвращал, на их звонки никак не реагировал.

- Полицейские установили, что возвращать свои долги предприниматель не собирался, а деньги, полученные от знакомых, в бизнес не вкладывал. Всего от противоправных действий мужчины пострадали 5 местных жителей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона.

На предпринимателя завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На днях состоялся суд, где вину мужчины признали, ему назначили наказание – четыре года колонии. Кроме того, суд обязал бывшего бизнесмена вернуть все деньги, которые он одолжил у потерпевших.