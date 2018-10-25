Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад

СЕГОДНЯ 05:25 2018-10-25T05:25:22+03:00

Если считать в денежном выражении, то больше всего наш край экспортировал в этом году алюминия Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты таможни говорят: в этом году снизился экспорт, но значительно увеличился импорт

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Красноярская таможня за девять месяцев этого года перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе таможни.

Как говорят специалисты, с января по сентябрь нынешнего года общий оборот товаров чрез красноярскую таможню составил 3,3 миллиона тонн – это на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уменьшился экспорт, правда, незначительно - на 2%, а вот импорт вырос ощутимо – на 20%.

- Крупнейшими торговыми партнерами в экспортных операциях (по стоимостному показателю) в отчетном периоде стали Китай (33%), Швейцария (24%), Республика Корея (8%), Нидерланды (6%), Соединенные Штаты (5%); в импортных операциях – Китай (21%), Украина (21%), Соединенные Штаты (11%), Бразилия (9%), Канада (5%), - говорят в таможне.

Если считать в денежном выражении, то больше всего наш край экспортировал в этом году алюминия, древесины, продукции химической промышленности и свинцового концентрата.