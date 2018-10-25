СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-25T04:56:57+03:00

Один из ключевых этапов подготовки к зимнему периоду – это проверка тепловых отопителей, согревающих пассажиров и кондукторов во время пути. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным, к холодам в городе подготовили более 90% подвижного состава

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Красноярские автобусы готовят к зиме – утепляют окна, двери и люки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

Как говорят специалисты департамента, все машины, выходящие на линии городского общественного транспорта, проверяют на способность работать при низких температурах. В первую очередь проводят ревизию оборудования и систем, влияющих на безопасность и комфорт пассажиров. В частности, проверяют тормоза, рулевое, ходовую, системы охлаждения двигателя, и способность салонов держать нужную температуру в холода.

По последним данным, к понижению температур в городе подготовили более 90% подвижного состава.

- Один из ключевых этапов подготовки к зимнему периоду – это проверка тепловых отопителей, согревающих пассажиров и кондукторов во время пути. Например, в автобусах марок «Волжанин» и «МАЗ» вместимостью до 100 человек работают 4 печных отопителя, исправность которых – залог поддержания тепла в салоне, - говорят в департаменте транспорта.