СЕГОДНЯ 04:20 2018-10-25T04:20:45+03:00

Новую систему проверят, проанализируют ее эффективность, и если она зарекомендует себя хорошо, внедрят новый ресурс по всему городу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске светофоры начнут автоматически реагировать на пробки и заторы. Об этом на встрече с руководителями СМИ краевого центра говорил глава города Сергей Еремин.

И вот, как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, новую систему управления дорожным движением в городе начинают тестировать.

Напомним, до нынешнего года в краевом центре работала система управления дорожным движением, организованная много лет назад. Новая система будет автоматически собирать информацию о дорожной обстановке онлайн с помощью камер уличного наблюдения, анализировать данные и автоматически подбирать оптимальный режим работы регулировщиков.

Новую систему проверят, проанализируют ее эффективность, и если она зарекомендует себя хорошо, внедрят новый ресурс по всему городу. Как уверяют специалисты, это поможет разгружать улицы города и снизить вероятность образования пробок.