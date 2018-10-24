2018-10-24T18:54:06+03:00
Происшествия

В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке

Очевидцы уверяют – она шла на зеленый сигнал светофора [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Красноярске маршрутка на перекрестке переехала девушку. Фото: Владимир ВладимировВ Красноярске маршрутка на перекрестке переехала девушку. Фото: Владимир Владимиров
Изменить размер текста:

В Красноярке автобус 99-го маршрута сначала сбил, а затем переехал девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Трагедия произошла сегодня, 24 октября, примерно в 21.30 часов на перекрестке улиц Мира и Перенсона. На месте случайно оказался экс-депутат горсовета и ресторатор Владимир Владимиров, он сделал несколько фотографий, пообщался с очевидцами.

- Я ехала в этом автобусе, на первом сидении. Я видела эту девушку, как она переходила дорогу по пешеходному переходу. Я видела. А как он, водитель, ее не увидел?! – невольная свидетельница трагедии не может сдержать слез.

Другой парень уверяет: он за рулем своего автомобиля стоял, потому что для него горел красный, а для девушки – зеленый сигнал светофора. Водитель автобуса нарушил правила.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Сам водитель, натянув на голову капюшон для маскировки, долго ходил по салону автобуса и кому-то звонил.

Фото и видео: Владимир Владимиров

В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки «Айфоном» задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме
Женщина упала с Коммунального моста в Красноярске – тело нашли спасатели
25 октября Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля»
Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться
В Железногорске бывший директор торговой фирмы получил четыре года колонии за крупное мошенничество
Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад
Красноярские автобусы готовят к зиме – утепляют окна, двери и люки
В Красноярске светофоры начнут автоматически реагировать на пробки и заторы
В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019
В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиром
В Минусинске начальник миграционного отдела получил взятку «айфоном»
Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам
В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщину
В Красноярском крае врач оставила в теле пациентки инструмент
В Хакасии 8-летняя девочка дала жесткий отпор педофилу в подъезде
В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду возле могилы
В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машины
Роман Гольдман: «Ради спокойствия людей, за которых несу ответственность, я заплачу всю сумму»
В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октября
В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей