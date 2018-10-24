В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке.

24 Окт. 18:52 2018-10-24T18:54:06+03:00

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В Красноярке автобус 99-го маршрута сначала сбил, а затем переехал девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Трагедия произошла сегодня, 24 октября, примерно в 21.30 часов на перекрестке улиц Мира и Перенсона. На месте случайно оказался экс-депутат горсовета и ресторатор Владимир Владимиров, он сделал несколько фотографий, пообщался с очевидцами.

- Я ехала в этом автобусе, на первом сидении. Я видела эту девушку, как она переходила дорогу по пешеходному переходу. Я видела. А как он, водитель, ее не увидел?! – невольная свидетельница трагедии не может сдержать слез.

Другой парень уверяет: он за рулем своего автомобиля стоял, потому что для него горел красный, а для девушки – зеленый сигнал светофора. Водитель автобуса нарушил правила.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Сам водитель, натянув на голову капюшон для маскировки, долго ходил по салону автобуса и кому-то звонил.

Фото и видео: Владимир Владимиров