2018-10-25T06:03:57+03:00
Общество

В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019

Это настоящий подарок для нумизматов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск привезли юбилейные монеты с символикой Универсиады. Эта серия так и называется: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске». Они сделаны из драгоценных металлов – золота и серебра – и уже вызвали большой интерес у коллекционеров. Они ждали выхода этих монет, ведь их партия ограничена, а значит, что каждая вскоре станет нумизматической редкостью, сообщают Городские новости.

Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра. На одной стороне на ней герб страны, надпись «Банк России» и год выпуска, а также проба – Ag 925. На другой стороне – изображение лыжника. Монета в 50 рублей – из золота 999 пробы. На одной стороне также оттиск двухглавого российского орла, а на втором – символика Универсиады.

Монеты выпущены Банком России, а приобрести их можно будет в отделениях Сбербанка. Презентация монет состоится завтра, 25 октября.

Напомним, что 22 сентября красноярцам презентовали 10-рублевые монеты, также выпущенные в честь Всемирных студенческих игр.

В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019

В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019

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