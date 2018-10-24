2018-10-24T16:55:36+03:00
Происшествия

В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиром

Мужчина не пострадал, но перепугался
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиромВ Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиромФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В поселке Черемушки (город Саяногорск, Хакасия) в девятиэтажке сорвалась кабина лифта. В тот момент в ней находился один мужчина, проживающий в этом доме. Он как раз вернулся с прогулки, вошел в кабину, собирался подняться наверх – лифт поехал, но на высоте второго этажа остановился и рухнул вниз.

Мужчина не пострадал, но перепугался. Подоспевшие жильцы помогли ему выбраться, вызвали аварийную бригаду. На этом история могла бы закончиться. Но ею заинтересовался следственный комитет. Ведь все могло бы обернуться плачевно, если бы лифт сорвался не со второго, а, скажем, с пятого этажа или вовсе сверху. Тогда трагедии избежать бы не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 Уголовного кодекса РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что в Красноярске в сентябре 2014 года в офисном центре «Метрополь» рухнул лифт с 62-летним мужчиной внутри. Пенсионер сильно пострадал, но остался жив. А в сентябре 2017 года упавшая с третьего этажа из-за лопнувшего троса кабина лифта убила 27-летнего грузчика.

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