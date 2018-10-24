В Минусинске начальник миграционного отдела получил взятку «айфоном»
В Минусинске начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Минусинский» подозревается в получении взятки. Причем взяла она не деньгами, а новеньким гаджетом – сотовым телефоном Apple IPhone 8. В рублевом эквиваленте это составляет 60 000 рублей.
В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск эту информацию подтвердили и добавили: уголовное дело на начальника отдела миграции взяли на особый контроль.
По предварительной информации в деле фигурируют граждане КНР, которым принадлежат несколько лесоперерабатывающих баз в Минусинском районе. Чтобы сотрудники миграционной службы забыли дорогу к этим базам и не проверяли работающих там мужчин, приехавших их соседнего государства, начальнице «паспортного стола» и был сделан дорогой презент. В настоящее время она задержана.
Добавим, что преступление было раскрыто службой собственной безопасности МВД.