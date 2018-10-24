Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, как власти помогают обманутым дольщикам и какая ситуация в целом складывается на рынке долевого строительства в краевой столице. Он выступил сегодня, 24 октября, на заседании совета при полпреде президента РФ в СФО и совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», сообщают Новости ТВК.
По словам Александра Усса за три года удалось достроить 21 проблемный дом и вручить обманутым дольщикам ключи от их квартир. С января по октябрь этого года введено 3 жилых дома. До конца года планируется еще 6. При этом для достройки не пришлось напрямую обращаться к бюджетным средствам. Существуют другие механизмы налаживать отношения со строительными компаниями, которые берутся заканчивать недострои.
В качестве дополнительной меры господдержки обманутым дольщикам предоставляется социальная выплата на возмещение расходов по оплате аренды временного жилья. За этой услугой на сегодняшний день обратились 115 человек.