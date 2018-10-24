Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам

24 Окт. 15:29 2018-10-24T15:29:52+03:00

По его словам 21 дом уже достроили е еще 6 на стадии сдачи

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Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, как власти помогают обманутым дольщикам и какая ситуация в целом складывается на рынке долевого строительства в краевой столице. Он выступил сегодня, 24 октября, на заседании совета при полпреде президента РФ в СФО и совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», сообщают Новости ТВК.

По словам Александра Усса за три года удалось достроить 21 проблемный дом и вручить обманутым дольщикам ключи от их квартир. С января по октябрь этого года введено 3 жилых дома. До конца года планируется еще 6. При этом для достройки не пришлось напрямую обращаться к бюджетным средствам. Существуют другие механизмы налаживать отношения со строительными компаниями, которые берутся заканчивать недострои.

В качестве дополнительной меры господдержки обманутым дольщикам предоставляется социальная выплата на возмещение расходов по оплате аренды временного жилья. За этой услугой на сегодняшний день обратились 115 человек.