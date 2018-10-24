2018-10-24T15:03:55+03:00
Происшествия

В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщину

Подозреваемый свою вину категорически отрицает
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщинуВ Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщинуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Гибелью закончилась для 51-летней жительницы Красноярска ее знакомство с молодым гастарбайтером. В минувшую пятницу, 19 октября, ее тело нашли в собственной квартире в доме на улице Спандаряна. Удалось выяснить, что смерть наступила в результате побоев. Соседи рассказали, что незадолго до смерти у женщины был гость. Вскоре оперативника нашли и задержали и самого подозреваемого.

Им оказался 30-летний житель Таджикистана, который приехала в Красноярск на заработки. Он познакомился со своей жертвой на улице, возле магазина. Женщина пригласила его к себе домой. Вместе они устроили застолье и поругались. Гость поднял на хозяйку руку, она ответила. В конце концов мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по телу, от которых она и скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан на два месяца, но свою вину он категорически не признает. Уверяет, что выходил из квартиры ненадолго, а хозяйку дома в его отсутствие мог убить кто угодно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки «Айфоном» задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме
Женщина упала с Коммунального моста в Красноярске – тело нашли спасатели
25 октября Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля»
Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться
В Железногорске бывший директор торговой фирмы получил четыре года колонии за крупное мошенничество
Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад
Красноярские автобусы готовят к зиме – утепляют окна, двери и люки
В Красноярске светофоры начнут автоматически реагировать на пробки и заторы
В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке
В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019
В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиром
В Минусинске начальник миграционного отдела получил взятку «айфоном»
Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам
В Красноярском крае врач оставила в теле пациентки инструмент
В Хакасии 8-летняя девочка дала жесткий отпор педофилу в подъезде
В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду возле могилы
В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машины
Роман Гольдман: «Ради спокойствия людей, за которых несу ответственность, я заплачу всю сумму»
В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октября
В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей