В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщину

24 Окт. 15:03 2018-10-24T15:03:55+03:00

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Гибелью закончилась для 51-летней жительницы Красноярска ее знакомство с молодым гастарбайтером. В минувшую пятницу, 19 октября, ее тело нашли в собственной квартире в доме на улице Спандаряна. Удалось выяснить, что смерть наступила в результате побоев. Соседи рассказали, что незадолго до смерти у женщины был гость. Вскоре оперативника нашли и задержали и самого подозреваемого.

Им оказался 30-летний житель Таджикистана, который приехала в Красноярск на заработки. Он познакомился со своей жертвой на улице, возле магазина. Женщина пригласила его к себе домой. Вместе они устроили застолье и поругались. Гость поднял на хозяйку руку, она ответила. В конце концов мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по телу, от которых она и скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан на два месяца, но свою вину он категорически не признает. Уверяет, что выходил из квартиры ненадолго, а хозяйку дома в его отсутствие мог убить кто угодно.