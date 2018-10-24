В Красноярском крае врач оставила в теле пациентки инструмент

24 Окт. 14:52 2018-10-24T14:53:15+03:00

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Врач Идринской краевой больницы пойдет под суд за то, что во время врачебной манипуляции оставила в теле пациентки медицинский инструмент. Какая это была манипуляция, не уточняется.

- Предварительным следствием установлено, что врач допустила нарушения при проведении операции, не учла анатомические особенности внутреннего органа пациентки, не провела необходимые исследования, в результате чего нарушила его целостность, оставив в нем медицинский инструмент, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

В скором времени пациентка почувствовала себя плохо, ей потребовалась операция, чтобы извлечь инструмент. Судебно-медицинская экспертиза показала: ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Медику за халатность грозит до 3 лет лишения свободы.

Подобная этой история произошла в Красноярске: 63-летняя женщина полгода жила с зажимом в животе, который во время операции оставил хирург и теперь судится с ним за свои страдания.