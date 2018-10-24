В Хакасии 8-летняя девочка дала жесткий отпор педофилу в подъезде

24 Окт. 13:42 2018-10-24T13:53:43+03:00

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В хакасском городе Черногорске восьмилетняя девочка дала жесткий отпор насильнику, который напал на нее в подъезде дома. По версии следствия это произошло 27 сентября около 13 часов дня. Школьница возвращалась домой с учебы, зашла в подъезд. Неизвестный мужчина шагнул следом. Он рассчитывал, что в это время суток все жильцы будут на работе и никто не помешает ему осуществить замысел. Но не на ту напал – девчушка яростно сопротивлялась, пиналась и кусалась, а потом и вовсе вырвалась и убежала. Так что насильнику пришлось самому покинуть место преступления, да поскорей.

Позорное бегство подозреваемого попало на камеру уличного наблюдения: вот он бежит через двор, спотыкается и падает. А потом, как ни в чем не бывало, делает вид, что прогуливается.

Это может быть как житель Хакасии, так и Красноярского края. Приметы: на вид 30-35 лет, европейский тип лица, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая, на лице щетина. Был одет в куртку серого цвета, возможно, камуфлированную, темное трико.

Если кто-то узнал подозреваемого, просьба позвонить по телефонам:

- 8-913-050-00-55 – дежурный дежурного следственного управления СУ СКР по Хакасии;

- 8 (390-31) 6-23-55, 6-23-22 – полиция Хакасии

- 02 / 102 – дежурный отдел полиции любого региона.

Видео СУ СКР по Республике Хакасия

Фоторобот предполагаемого насильника, предоставлен полицией