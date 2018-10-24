В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду возле могилы

24 Окт. 13:16 2018-10-24T13:16:13+03:00

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В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду на кладбище. Случилось это в Аскизском районе. В пресс-службе хакасского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности преступления. Оно произошло в ночь на 18 февраля этого года. 30-летний погибший и двое его товарищей, 25 и 27 лет, пришли на местное кладбище, чтобы помянуть мать самого младшего из них.

Поминали алкоголем, крепко, не экономя. В состоянии глубокого опьянения потерпевший справил нужду возле могилы. Товарищи сделали ему замечание и, казалось бы, инцидент был исчерпан. Но нет, когда все трое пришли домой, молодому человеку припомнили его неуважение к усопшей. Разгорелась ссора, в ходе которой два товарища нашли в квартире электропровод и задушили третьего.

Суд вынес решение: одному – 12 лет 7 месяцев колонии строгого режима, другому – ровно на год больше. Кроме того, им придется выплатить брату погибшего 1 миллион рублей.