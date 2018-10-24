2018-10-24T12:34:33+03:00
Происшествия

В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машины

Мошенник оказался жителем белгородской области
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машиныВ Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машиныФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие автомобили. Оба попались на удочку одному и тому же мошеннику. Сначала в полицию обратилась девушка и рассказала: нашла на одном из сайтов в интернете заманчивое предложение – автомобиль своей мечты, причем недорого. Продавец попросил у нее предоплату в размере 76 тысяч – якобы для того, чтобы перегнать его из Санкт-Петербурга в Красноярск. Для пущей убедительности прислал договор купли-продажи. Доверчивая женщина деньги перевела, а продавец исчез. Второй потерпевший перевел мошеннику 70 тысяч рублей.

Красноярским полицейским удалось выяснить, что подозреваемый живет в Белгородской области. В ходе совместной операции с тамошними коллегами оперативникам удалось задержать предполагаемого мошенника и этапировать его в Красноярск. Тут-то он и признался, что автомобилей у него никогда не было, а картинки он брал в интернете.

Суд над «продавцом» состоится в скором времени. А полицейские в очередной раз напоминают: будет осторожны, совершая платежи за покупки в интернете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки «Айфоном» задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме
Женщина упала с Коммунального моста в Красноярске – тело нашли спасатели
25 октября Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля»
Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться
В Железногорске бывший директор торговой фирмы получил четыре года колонии за крупное мошенничество
Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад
Красноярские автобусы готовят к зиме – утепляют окна, двери и люки
В Красноярске светофоры начнут автоматически реагировать на пробки и заторы
В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке
В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019
В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиром
В Минусинске начальник миграционного отдела получил взятку «айфоном»
Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам
В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщину
В Красноярском крае врач оставила в теле пациентки инструмент
В Хакасии 8-летняя девочка дала жесткий отпор педофилу в подъезде
В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду возле могилы
Роман Гольдман: «Ради спокойствия людей, за которых несу ответственность, я заплачу всю сумму»
В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октября
В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей