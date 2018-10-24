В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машины

24 Окт. 12:34 2018-10-24T12:34:33+03:00

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В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие автомобили. Оба попались на удочку одному и тому же мошеннику. Сначала в полицию обратилась девушка и рассказала: нашла на одном из сайтов в интернете заманчивое предложение – автомобиль своей мечты, причем недорого. Продавец попросил у нее предоплату в размере 76 тысяч – якобы для того, чтобы перегнать его из Санкт-Петербурга в Красноярск. Для пущей убедительности прислал договор купли-продажи. Доверчивая женщина деньги перевела, а продавец исчез. Второй потерпевший перевел мошеннику 70 тысяч рублей.

Красноярским полицейским удалось выяснить, что подозреваемый живет в Белгородской области. В ходе совместной операции с тамошними коллегами оперативникам удалось задержать предполагаемого мошенника и этапировать его в Красноярск. Тут-то он и признался, что автомобилей у него никогда не было, а картинки он брал в интернете.

Суд над «продавцом» состоится в скором времени. А полицейские в очередной раз напоминают: будет осторожны, совершая платежи за покупки в интернете.