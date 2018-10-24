Роман Гольдман: «Ради спокойствия людей, за которых несу ответственность, я заплачу всю сумму»

24 Окт. 12:20 2018-10-24T12:20:40+03:00

Подозреваемый в неуплате налогов бизнесмен сообщил, что оплатит в течение ближайших двух дней всю сумму, включая штрафы и пени

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Речь идет о 56 миллионах рублей, которые бывший генеральный директор АО «Сангилен+», по версии следственного комитета, не доплатил в налоговую в 2015 году.

- На сегодня порядка 15 000 человек так или иначе связаны с деятельностью нашего холдинга, - сообщил Гольдман на встрече с журналистами на пресс-конференции. - Сформирована настоящая экосистема, в которой люди трудятся, развивают сельское хозяйство, производят продукты питания, поставляют топливо, торгуют и покупают, выплачивают налоги и социальные отчисления. Как руководитель и как друг я хочу, чтобы все эти люди перестали волноваться, спокойно работали и не отвлекались на вопросы от знакомых: всё ли у вас в порядке?

Пресс-конференция Романа Гольдмана..

Бизнесмен добавил:

- Сумма конечно существенная, но и компания уже не маленькая.

На текущей работе, - заявляют в компании, - эта выплата не скажется. Часть суммы будет погашена из резервного фонда холдинга, остальное – за счет средств, запланированных на запуск нового проекта.