2018-10-24T12:13:32+03:00
Общество

В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октября

Все автобусы вернутся к прежней схеме
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октябряВ Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октябряФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске движение по улице Копылова будет восстановлено в ночь с пятницу на субботу – с 26 на 27 октября. Все предупреждающие и ограничительные дорожные знаки снимут, бетонные плиты уберут. Автомобильный транспорт, в том числе маршрутные автобусы, вернутся к прежней схеме движения. Вместе с Копылова прежний порядок возвращается на улицы Красной Армии, Новосибирской, Ладо Кецховели.

Что касается подземных пешеходных переходов, их планируют достроить к концу ноября, а введут в эксплуатацию в начел декабря. Поэтому пешеходам несколько недель придется пользоваться временными наземными переходами. .

- С субботы восстанавливаются все прежние схемы движения автобусов. Пока не закончатся работы по строительству новых контактных линий, троллейбусное движение будет осуществляться по существующей схеме, - рассказал начальник отдела организации перевозок и дорожного движения департамента транспорта Игорь Манченко.

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