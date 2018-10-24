2018-10-24T11:55:05+03:00
Общество

В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей

Здесь можно будет отдохнуть и выпить кофе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей. Сайт администрации КрасноярскаВ Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей. Сайт администрации Красноярска
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В Красноярске в Татышев-парке до конца этого года откроют визит центр. Он будет размещаться в западной части острова, возле Вантового моста. Гости – это все, кто пешком прогуляется по мосту над протокой Енисея и полюбуется завораживающим видом. В визит-центре предусмотрена зона отдыха, туалет, кафе. Будет комната матери и ребенка со всем необходимым. И еще появится информационное бюро.

По словам директора Центра реализации социальных проектов Ивана Браммана работы на объекте идут полным ходом, красную ленточку можно будет перерезать уже в середине декабря. По замыслу проектировщиков, здание будет иметь деревянный каркас и стены из экологичных материалов. А на крыше – амфитеатр.

- Татышев-парк – визитная карточка Красноярска, популярное место отдыха горожан и гостей города в любое время года. И мы стараемся сделать наш остров еще более удобным, многофункциональным и гостеприимным, - сказал Иван Брамман.

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