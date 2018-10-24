24 Окт. 11:26 2018-10-24T11:26:37+03:00

После этого она станет такой же, как левобережная

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Правобережную набережную в Красноярске отремонтируют в 2019 году. Об этом сегодня, 24 октября, рассказал глава города Сергей Еремин на прямой линии в социальной сети ВКонтакте.

Жители правого берега давно обижаются на городские власти, что в плане благоустройства прогулочных зон возле Енисея все внимание уделяется левому берегу. А как же правый? Так что ответ получен, остается только дождаться весны.

По словам Сергея Еремина, в планах оформить правый берег Енисей точно также, как и левый – сделать его зеркальным отражением: уложить брусчатку, установить декоративные элементы, лавки, урны, освещение, отремонтировать спуски с верхнего яруса на нижний. Чтобы здесь можно было проводить различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых на всем протяжении от Коммунального моста и до самых «Белых рос».

Напомним, что реконструкция левобережной набережной проводилась в рамках частно-государственного партнерства. Таким же образом власти планируют привлечь представителей бизнеса и для реконструкции правого берега.