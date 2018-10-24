24 Окт. 11:05 2018-10-24T11:05:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярские маршрутки готовы к зиме на 90 процентов. Такую информацию озвучили в департаменте транспорта города. Подвижной состав проверяют по всем параметрам, чтобы он мог безотказно работать при низких температурах, а поездки горожан были комфортными и безопасными. Для этого во всех автобусах проводится диагностика тормозной и пневмосистемы, рулевого управления, ходовой части, системы охлаждения двигателя. При необходимости ремонтируются сидения, окна, двери, поручни.

Большое внимание уделяется системам отопления салонов. Если они не работают, автобус считается неисправным и не может выйти на линию. Но проблема в том, что при морозах печи не спасают. Например, в автобусах «Волжанин» и «МАЗ» вместимостью до 100 человек работают 4 печных отопителя. Однако когда автобус в минус 20 останавливается через каждые 300-400 метров и открывает все двери, тепло быстро уходит. Поэтому красноярцев просят отнестись с пониманием к этому.