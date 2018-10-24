Красноярцы попросили изменить расписание электрички до Базаихи

24 Окт. 10:41 2018-10-24T10:41:41+03:00

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Красноярцы, которые регулярно пользуются городской электричкой, попросили изменить расписание электропоезда «Красноярск – Базаиха». Политика компании «Краспригород» направлена на то, чтобы прислушиваться к пожеланиям пассажиров и оказывать им услуги с максимальным удобством. Поэтому с 29 октября по многочисленным просьбам расписание городского электропоезда меняется.

Так, курсирующий по будням поезд с понедельника по четверг будет отправляться со станции Красноярск на 10 минут раньше (в 18:29 вместо 18:39). По пятницам расписание указанного поезда останется без изменений. Время отправления указано местное.

В пресс-службе Красноярской железной дороги добавили, что актуальную информацию о движении электропоездов можно уточнить на официальном сайте компании «Краспригород», по бесплатному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 или – воспользоваться мобильным приложением «Яндекс.Электрички».