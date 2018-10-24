2018-10-24T11:31:31+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей

В полиции называют такой ущерб беспрецедентным [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали серийных домушников, наворовавших на 10 миллионов рублей. Фото: стоп-кадр видеоВ Красноярском крае задержали серийных домушников, наворовавших на 10 миллионов рублей. Фото: стоп-кадр видео
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На выезде из Канска силовики задержали серийных домушников, на счету которых более 20 квартирных краж. А сумма причиненного ими ущерба составляет более 10 миллионов рублей. В полиции назвали такую сумму ущерба беспрецедентной для края – обычно добыча преступников, которые специализируются на кражах из квартир, намного меньше. А этим слишком везло – то того момента, пока их не вычислили.

Оба – жители Шарыповского района, 1983 и 1979 года рождения. Ранее неоднократно имели проблемы с законом. Они отметились в Хакасии, в Томской и Кемеровской областях. На этот раз приехали в Канск и успели совершить налет на несколько домов, оставленных хозяевами без присмотра.

Задержали двух мужчин на выезде из Канска при силовой поддержке бойцов ОМОНа. А автомобиле обнаружили похищенное имущество – деньги, ювелирные украшения, фото-видео технику, коллекцию монет. При обыске дома у подозреваемых нашли медали, сотовые телефоны, бытовую технику, электроинструменты, а также охотничье ружье и патроны. За все это им грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае задержали серийных домушников.

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