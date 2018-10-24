Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-24T09:07:33+03:00

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Почти половина красноярцев, принимавших участие в социологическом опросе, признались, что готовы уволиться хоть сейчас по тем или иным причинам. Опрос проводили специалисты портала «Зарплата.ру».

Итак, 48% респондентов готовы уволиться со своей работы. 64% опрошенных рассказали, что они в самом деле бросали нелюбимую работу и увольнялись в никуда, не имея четкого понимания, чем будут заниматься дальше. И еще 22% хотели бы уйти, но не решились этого сделать. И 17% сообщили, что уже подали заявление на увольнение (или собираются подать).

Что касается заначки на «черный день», то есть она только у 44%, она поможет продержаться им до того момента, как найдут новый источник заработка. У остальных сбережений нет и они, по-видимому, рассчитывают на помощь близких.

Среди самых частых причин увольнения аналитики назвали конфликты с начальством, с коллегами. А также чрезмерную загруженность и неудовлетворительную заработную плату. Немало и тех, кому не по душе сама работа.