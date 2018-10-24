Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-24T07:16:24+03:00

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На сайте великиеимена.рф появился список знаменитостей, именами которых предлагают назвать два самых крупных аэропорта края – красноярский и норильский. Этот список уже озвучен в Гражданской ассамблее края. Он является предварительным, потому что любой из жителей двух городов, да и вообще любой гражданин, может добавить в него свои варианты – имена выдающихся людей, на их взгляд достойных для увековечивания памяти. Свои варианты имен можно присылать на сайт до 29 октября, до 16 часов.

Варианты для аэропорта Красноярска: оперный певец Дмитрий Хворостовский, художник Василий Суриков, хирург-архиепископ Валентин Войно-Ясенецкий, писатель Виктор Астафьев, спортсмен Иван Ярыгин, художник Тойво Ряннель.

Варианты для аэропорта Норильска: геолог Николай Урванцев, полярные летчики Михаил Водопьянов, Иван Масловский, ученый-минералог Николай Федоровский, первый атаман Енисейского казачьего войска Александр Сотников, архитектор Витольд Непокойчицский.

Первые результаты будут подведены до 8 ноября, ВЦИОМ назовет по три фамилии для каждого аэропорта, затем до 5 декабря пройдет всеобщее голосование.