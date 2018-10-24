СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-24T07:01:42+03:00

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Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны. Возглавляет список Саратов, за ним идут Ханты-Мансийск, Пермь, Саранск. Город на Енисее – на пятом месте. Такие данные опубликовало независимое агентство ZOOM MARKET, которое проводило федеральный социологический опрос в 25 городах России в октябре этого года.

Жителям городов при личной встрече задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?» «Как часто Вы употребляете алкоголь?» «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?» Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

Добавим, что после Красноярска рейтинг пьющих городов выглядит так: Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк, Краснодар, Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

Маркетинговое агентство Zoom Market было основано в 2008 году. Основной специализацией компании являются заказные маркетинговые исследования и социологические опросы.