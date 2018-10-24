СЕГОДНЯ 06:24 2018-10-24T06:24:57+03:00

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В Красноярск возвращается «Пятерочка». Напомним, что это федеральная торговая сеть, которая уже работала в краевом центре до 2010 года, но затем ушла из него, не выдержав конкуренции с местными крупными ритейлерами.

На этот раз она наступает на Красноярск с новыми силами, освоив уже Новосибирск, Омск, Томск и Барнаул. Известно, что на этот момент у компании X5 Retail Group в Сибирском федеральном округе более 370 магазинов «Пятерочки». В Красноярске для начала она планируют открыть 8 точек, предположительно в декабре 2018 или январе 2019 года.

Компания уже объявила о наборе сотрудников. Нужны товароведы, кассиры и управляющие кадры. Например, для супермаркета на Авиаторов требуется директор, начальник отдела продаж, менеджер по персоналу. Опыт приветствуется, однако стажировку все равно придется проходить в Новосибирске или Томске.