СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-24T05:58:33+03:00

В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

В Минусинской больнице с родственников пациента взяли 27 тысяч рублей за операцию, которая в этом медицинском учреждении выполняется совершенно бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По предварительной информации в июне этого года в Минусинскую межрайонную больницу поступил пациент, которому потребовалась офтальмологическая операция. 46-летний заведующий офтальмологическим отделением, сообщил родственнице пациента, что готов заняться лечением, но за деньги. Женщина переживала за близкого человека, поэтому согласилась передать требуемую сумму. Однако потом поняла, что ее обманули, и подала заявление в полицию.

Следственный комитет возбудил на завотделением уголовное дело. Подозреваемый уже признал свою вину. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.