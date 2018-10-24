В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой

СЕГОДНЯ 05:03 2018-10-24T05:03:52+03:00

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В Красноярске тестируют новое оборудование – первый терминал, через который можно оплачивать свой проезд в маршрутке банковской картой. Установлен он в одном из автобусов на маршруте № 3. Пассажиры пока присматриваются к диковинному аппарату. По внешнему виду – вертикальная коробка, закрепленная на поручень возле кабины водителя. На экране стоит дата и значок, куда можно поднести карту, чтобы с нее считались 22 рубля за проезд. Правда, карты должны быть модернизированные, которые снабжены функцией wi-fi.

В группе «Общественный транспорт Красноярска» есть инструкция как пользоваться: пассажир подносит карту к терминалу, она считывает данные, говорит, что «транзакция прошла» и предлагает пройти в салон.

По словам перевозчика Константина Кнапнугеля, терминал появился на минувших выходных в единственном автобусе на маршруте и работает в тестовой версии. Предварительные итоги хотят подвести через две недели.