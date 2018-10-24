2018-10-24T04:49:45+03:00
Общество

Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб

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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлебАнтимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлебФото: Мария ЛЕНЦ
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Антимономольщики проверят жалобу красноярцев на рост цен на хлеб. В ведомстве сообщили, что начали получать тревожные сигналы от жителей города, которые просят разобраться с производителями продукта номер один.

Накануне мы сообщали о том, что два крупных производителя хлеба, обеспечивающие значительную долю хлебного рынка города – «ЯрХлеб» и «ДиХлеб» - предупредили торговые сети о предстоящем росте цен на свою продукцию. Они обосновали это удорожанием производства: выросла стоимость на электроэнергию, муку, ГСМ. Называются даже конкретные коэффициенты – на 8 – 12 %. И ценники могут измениться уже в ноябре.

В управлении Федеральной антимонопольной службы России пояснили, что рекомендовали своим территориальным ведомствам, в том числе в Красноярске, проверить информацию и если она подтвердится, то усилить антимонопольный контроль над ценами на все, что касается производства хлеба и хлебобулочных изделий.

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