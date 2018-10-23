Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске

23 Окт. 14:59 2018-10-23T15:00:00+03:00

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Министр строительства края Сергей Козупица сообщил, что в настоящее время к проблемным многоквартирным домам отнесено 15 объектов, в отношении которых заключено 1334 договора участия в долевом строительстве. В реестр пострадавших включено 784 человека.

В этом году были сформированы два действующих правовых механизма помощи. Это господдержка в виде предоставления социальной выплаты на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений. На сегодня ее ежемесячно получают 115 семей. В другом законе установлен льготный порядок предоставления земельного участка (без торгов) застройщикам, взявшим на себя обязательства по достройке проблемных домов. Определены земельные участки в Красноярске по улице 8 Марта и улицам Караульная-Подзолкова, реализация которых позволит финансировать завершение строительства долгостроев.

"Кроме того, министерство обороны РФ прислало официальное подтверждение о безвозмездной передаче в краевую собственность федеральных земельных участков на улице Малиновского, – сообщил министр. – Работы там предстоит еще много, но в результате у края появляется финансовый механизм для решения всех проблем граждан, пострадавших от действий или бездействия недобросовестных застройщиков".

До конца этого года планируется достроить первую очередь дома СК "Енисей" (Железногорск, проспект Ленинградский, 18 Г), дом ТСЖ "Ленинградец" (г. Красноярск, пер. Ленинградский, корпус 3), а также четыре дома из списка рисковых объектов (два дома застройщика ЗАО ПСК "Союз" в микрорайоне "Чистый", один дом застройщика ООО "Эко Пром" в ЖК "Ярослав" микрорайона "Солнечный", один дом застройщика ООО "Новалэнд" в Емельяновском районе, п. Солонцы).