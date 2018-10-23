Радио разыгрывает зимние шины!

23 Окт. 14:24 2018-10-23T14:24:55+03:00

Каждую пятницу в прямом эфире 102,8 fm будут выбираться 2 победителя.

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Мягкая осень пролетела как один день, и уже на этой неделе синоптики обещают снег. Пришло время вытаскивать теплые вещи и готовить машину к холодам. Радио «Красноярск-Главный» хотят порадовать слушателей и автомобилистов практичным подарком – зимними шинами! Каждую пятницу в прямом эфире 102,8 fm будут выбираться 2 победителя.

Для участия в акции нужно:

1. С 22 октября по 18 ноября приехать в редакцию радио «Красноярск-Главный» (адрес: Советская, 35)

2. Взять фирменную наклейку и приклеить ее на заднее стекло своего автомобиля.

3. Заполнить анкету и ждать результатов.

Подробности: http://www.1028.fm/project/view/zimnie_shiny_v_podarok

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