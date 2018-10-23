Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей

23 Окт. 14:08 2018-10-23T14:08:50+03:00

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Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города идут в Красноярске с 12 октября по 12 декабря. В частности, речь идет о высотной застройке.

Открытые обсуждения уже прошли в двух районах, в Центральном и в Октябрьском, а также в Песчанке. Горожане высказались за жилые дома не выше 10 этажей. Это не только более комфортно, это более экологично, поскольку высотные дома становятся преградой для движени воздуха. С мнением горожан согласны и профессионалы.

- Регулирование высотности застройки – это влияние на образ нашего города, его визуальное восприятие. Лучше, когда дворовое пространство замкнуто, так наиболее эффективно решаются вопросы безопасности и благоустройства, - поясняет Татьяна Лисиенко, заместитель директора по градостроительной деятельности АО «Красноярскгражданпроект».

Где пройдут открытые обсуждения?

29 октября - в администрации Свердловского района (ул. 60 лет Октября, 46)

1 ноября – в администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36)

Начало мероприятий в 18.00, регистрация участников с 17.00 до 18.00.

Также до 29 ноября горожане могут направлять свои письменные предложения в адрес управления архитектуры (660049, ул. К. Маркса, 95, тел. (391) 226-19-13).