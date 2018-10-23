2018-10-23T13:59:11+03:00
Общество

В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля

Нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей
Татьяна РЯБИНИНА
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Вывоз строительного мусора будут контролировать чаще.Вывоз строительного мусора будут контролировать чаще.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во время рейдов инспекторов Минэкологии края совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями общественности в Советском районе выявлены два нарушителя природоохранного законодательства. Они перевозили мусор со строительной площадки без разрешительных документов, в которых, в частности, должно быть указано, что и куда они должны перевозить. Также автомобили должны иметь специальные знаки.

Пока длится расследование, автомобили изъяты и помещены на штрафстоянку. Нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Начальник отдела государственного экологического надзора министерства Юлия Гуменюк пояснила, что такие рейды будут проводиться регулярно:

- Это связано с увеличением количества несанкционированных свалок строительного мусора в окрестностях Красноярска.

Напомним, что за незаконную перевозку отходов лесопиления в Канске и Лесосибирске были изъяты 11 автомобилей.

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