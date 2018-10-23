Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров

23 Окт. 13:31 2018-10-23T13:49:02+03:00

Так теперь выглядит дом на Годенко, 7. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

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Работа над проектом «Исполняя мечты» шла больше двух месяцев. Автор Анастасия Волчкова весной этого года победила в конкурсе по оформлению городских пространств «ИСКРА» в номинации «Микроурбанизм» и вместе с командой показала свой взгляд на красоту сибирской природы с высоты полёта на воздушном шаре.

Они сделали уличную картину площадью более 100 квадратных метров на стене возле дома на улице Годенко, 7 в Октябрьском районе.

Напомним, этим летом в Красноярске силами молодых архитекторов, дизайнеров городской среды и художников Трудового отряда главы города появилось 27 масштабных художественных арт-объектов. Уличные стены были украшены на набережной Енисея около Коммунального моста, в районе остановки «Космос», около ТЮЗа и в других местах города.

Информация для креативной молодежи: подробную информацию о конкурсе «ИСКРА» можно узнать по телефону 265-03-26 или в молодёжном центре «Зеркало» (ул. Бограда, 65), а также в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».