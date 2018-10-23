В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод

23 Окт. 13:19 2018-10-23T13:19:29+03:00

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ЧП произошло в микрорайоне Предмостный города Канска. 22 октября обычная работа по очистке фильтров канализационных водосточных сетей от крупного мусора закончилась страшной находкой. Рабочие обнаружили младенца.

Вызвали полицию, выяснилось, что это плод мужского пола, анатомические данные которого свидетельствуют о сроке развития не более 4 месяцев.

Почему он оказался в канализации, что случилось с его матерью – все это предстоит выяснить следователям, которые ведут доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пока же назначена судебно-медицинская экспертиза плода.

Напомним, искусственное прерывание беременности, совершенное вне лечебных учреждений, в антисанитарных условиях, при наличии противопоказаний к аборту, производится лицом, не имеющим высшего медицинского образования, запрещено законом и влечет за собой уголовную ответственность.