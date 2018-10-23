2018-10-23T13:46:01+03:00
Общество

В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска

Стартовал второй этап всероссийского конкурса "Великие имена России"
Татьяна РЯБИНИНА
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Будет ли новая надпись на здании нового аэропорта?Будет ли новая надпись на здании нового аэропорта?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, первоначальный список был сформирован представителями общественных организаций.

В список для красноярского аэропорта были предложены имена: Дмитрий Хворостовский, Василий Суриков, Валентин Войно-Ясенецкий, Виктор Астафьев, Иван Ярыгин, Тойво Ряннель. Для норильского – имена Николая Урванцева, Михаила Водопьянова, Николая Федоровского, Александра Сотникова, Ивана Масловского, Витольда Непокойчицкого.

На втором этапе всероссийского конкурса свои варианты для названий аэропортов могут предложить жители. Сделать это можно на сайте великиеимена.рф.

Если одно и то же имя предложат не менее 500 человек, то оно войдет в лонг-лист.

С 29 октября по 7 ноября будут сформированы шорт-листы. По итогам социологических опросов ВЦИОМ будет определена тройка лидеров.

С 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование. Отдать свой голос можно на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях, в стационарных пунктах голосования, смс-сообщением на короткий номер, также можно заполнить анкету на борту самолетов компании "Аэрофлот", прилетающих в аэропорты-участники проекта.

Итоги общенационального конкурса будут объявлены 5 декабря 2018 года.

Во всероссийском проекте "Великие имена России" участвуют 45 международных аэропортов России.

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