В Красноярске закрывают Сибирский региональный центр МЧС

23 Окт. 10:09 2018-10-23T13:45:28+03:00

Реорганизация МЧС продолжается уже два года и сейчас произойдет в Сибири. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Новая система управления в МЧС будет представлена тремя уровнями: федеральным – министерство; региональным – субъект РФ; местным – пожарно-спасательный гарнизон. Региональных центры будут упразднены. Реорганизация началась в 2017 году, тогда были закрыты несколько центров, в этом году закроют еще четыре, в том числе Сибирский.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные подразделения будут переподчинены ГУ МЧС России по Новосибирской области (в России будет несколько головных подразделений).

Авиационно-спасательные центры будут переподчинены Управлению авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России.

Освободившиеся сотрудники займут вакантные должности в других подразделениях, с ними обещают провести адресную работу. Судьба здания на улице Ленинградская, 42, где сейчас располагается Сибирский региональный центр МЧС, пока не решена.