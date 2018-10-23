2018-10-23T08:48:47+03:00
Конкурсы и тесты

Букеты, открытки, портреты: как будут поздравлять красноярских мам их дети?

На сайте kp.ru принимаются заявки на участие в конкурсе «Открытка для мамы -2018»
Ирина КИРШЕВА
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Самой доброй мамочке от Таисии Фото: Личный архив участникаСамой доброй мамочке от Таисии Фото: Личный архив участника
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Для каждого ребенка его мама самая милая, нежная, добрая. Юная участница конкурса «Открытка для мамы - 2018» Таисия Рябова даже подписала свою открытку так: моей доброй мамочке. И сейчас Таисия – одна из претенденток на победу. Представляете, как удивится и обрадуется ее мама, узнав, какой дочка подготовила сюрприз.

Кстати, заявки на участие в конкурсе от медиахолдинга «Комсомольская правда» все еще принимаются. Стать участником могут мальчики и девочки из Красноярского края. Нужно только нарисовать рисунок, сделать открытку или поделку, а можно и аппликацию. После этого, сфотографируйте свою работу и загрузите снимок на страницу конкурса. Не забудьте заручиться поддержкой друзей и родных. Ведь именно от их активности будет зависеть результат. С 29 ноября стартует голосование. Чем больше голосов, тем реальнее победа.

В финал попадут десять участников – это будут лидеры голосования. Каждого мы пригласим на торжественное награждение. Диплом, подарки и неожиданные сюрпризы – все это ожидает наших победителей.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».

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