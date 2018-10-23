В Красноярске подорожает хлеб?

23 Окт. 07:23 2018-10-23T09:31:45+03:00

Будут ли покупать подорожавший хлеб красноярцы или перейдут на более дешевые сорта? Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярские производители хлеба ООО "Ярхлеб" и ООО "Дихлеб" предупредили торговые сети о повышении цен в среднем на 8-12% на весь ассортимент. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма предприятий.

Производители объясняют, что мера вынужденная и для повышения цен есть основательные аргументы: повышение минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличение налоговых отчислений, рост цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты.

Рост цен, в частности, на зерно, подтверждается данными аналитического центра "Совэкон", которые приводит газета: на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли на 300 рублей, до 9,8 тыс. рублей за тонну, год назад эта пшеница стоила 7,25 тыс. рублей за тонну.

Однако сети супермаркетов Красноярска, которые продают хлеб этих производителей, пока не приняли новые цены и начали переговоры с целью выяснить причины такого роста цен.

Как покупатель, могу отметить, что цены в небольших пекарнях растут постоянно, в этих случаях проблему спроса и предложения решают покупатели: либо продолжают покупать, либо уходят.